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Действующий набсовет «Нафтогаза» уже готов подписать контракты еще на один год

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Действующий набсовет «Нафтогаза» уже готов подписать контракты еще на один год

Пять членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» готовы принять предложение Кабинета министров и подписать контракты о работе сроком еще на один год, сообщила глава совета Клэр Споттисвуд.

«Мы, все пятеро, готовы принять предложение о нашем переназначении сроком до одного года на условиях наших предыдущих контрактов», — сказала она в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Глава НС сообщила, что совет считает необходимым сохранить действующий состав правления «Нафтогаза», но открыт к рассмотрению и утверждению других кандидатур в правление.

По словам Споттисвуд, совет приветствует намерения ускорить и углубить трансформацию компании, а также поддерживает желание украинских властей увеличивать внутреннюю добычу газа и привлечение сторонних инвестиций в нее.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета НАК — как независимых, так и представителей от государства — с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления «Нафтогаза» с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики.

Набсовет «Нафтогаза» 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами G-7 и представительства ЕС в Украине сообщил, что КМУ предложил членам совета «Нафтогаза» остаться еще на год.

Премьер добавил, что на встрече с членами набсовета «Нафтогаза» 13 мая они обсудили возможность присоединения к совету представителя США. В октябре 2020-го американский бизнесмен и экс-дипломат Амос Хохштайн покинул НС НАК по собственной инициативе.

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Сейчас в него входят независимые директора — Клер Споттисвуд (Великобритания, глава набсовета), Бруно Лескуа (Франция), Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства — Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Шмыгаль на встрече с послами также заверил, что правительство настроено на продолжение реформы корпоративного управления, и намерено восстановить работу номинационного комитета.

Нафтогаз України
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