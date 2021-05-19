Шмыгаль прислал в Раду представления на трех новых министров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко — на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики и Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения.

«Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению фракции „Слуга народа“, которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры: Алексея Любченко — на должность первого вице-премьер-министра — министра экономики, Александра Кубракова — на должность министра инфраструктуры, Виктора Ляшко — на должность министра здравоохранения», — сказала в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко — с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова — с должности министра здравоохранения Украины.