Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, которым обновлен список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции, в частности, он расширен «ворами в законе» и иностранцами, которые являются «криминальными авторитетами».

Соответствующий указ № 203/2021 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

Решением, в частности, продлеваются на три года санкции, введенные указом президента Петра Порошенко от 14 мая 2018 года № 126.

В то же время общее число физических лиц, против которых введены санкции, сократилось с 1748 до 674, а юридических лиц — с 756 до 138.

В списке российские Первый канал, НТВ, ВГТРК, ТНТ, «Россия сегодня», РБК, «Московский комсомолец» и другие.