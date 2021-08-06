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Китайский марсоход проехал по поверхности Марса уже более 800 метров

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Китайский марсоход проехал по поверхности Марса уже более 800 метров

Марсоход «Чжужун» китайской исследовательской миссии «Тяньвэнь-1» преодолел на поверхности Красной планеты дистанцию порядка 808 метров. Об этом сообщило в пятницу Китайское национальное космическое управление.

«По состоянию на 6 августа марсоход „Чжужун“ проработал на поверхности Марса 82 сола (марсианские сутки протяженностью около 24 часов 40 минут). К настоящему времени преодоленное им расстояние уже превысило отметку 800 метров и достигло 808 метров», — проинформировало ведомство.

Указывается, что аппарат смог преодолеть различные препятствия, в том числе крупные валуны, ударные кратеры и песчаные дюны.

Как отмечается в сообщении, марсоход покинул Землю 379 дней назад. Задержка связи между командным центром и аппаратом составляет около 21 часа 23 минут. Все системы марсохода работают штатно.

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Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая «Чжужун» спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата. Период работы аппарата составит 92 земных дня.

Марс, Чжужун
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