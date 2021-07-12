Китайский марсоход уже преодолел более 410 м по поверхности планеты

Марсоход «Чжужун» китайской миссии «Тяньвэнь-1» преодолел в общей сложности свыше 410 м по поверхности Красной планеты. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

«По данным на 20:00 (15:00 по Киеву) 11 июля марсоход „Чжужун“ преодолел 410,025 м, условия его работы нормальные», — информировало телевидение.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая «Чжужун» успешно спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию планеты. Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата. Период работы марсохода составит 92 земных дня.