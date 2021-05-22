Великобритания поставила рекорд по выработке «чистой» энергии

Ветряные электростанции в Великобритании, благодаря сильному ветру, выработали рекордное количество энергии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные компании National Grid.
В пятницу, 21 мая ветряные электростанции произвели 62,5% всей электроэнергии Великобритании. Предыдущий рекорд в 59,9% был установлен в августе 2020 года после ураганов «Эллен» и «Фрэнсис».
Как предупреждало метеорологическое бюро страны, наиболее сильный ветер ожидался в пятницу на юго-западе Великобритании. В прибрежных районах его скорость прогнозировалась до 50-60 миль в час (практически до 27 метров в секунду), внутри страны — до 45-50 миль в час (примерно до 22 метров в секунду). В связи с непогодой бюро объявляло в пятницу желтый уровень предупреждения для Уэльса и южной Англии.
BBC Weather прогнозировала порывы ветра до 78 миль в час (примерно до 34 метров в секунду).
В целом в мае ветряные электростанции Великобритании обеспечили 18% от общего количества электроэнергии страны. Это ниже показателей прошлогоднего мая (20%), но намного выше, чем результаты, наблюдавшиеся в мае в предыдущие годы.
В 2015 году энергетические мощности, получаемые экологически чистым путем, в мире впервые в истории выросли больше, чем мощности, получаемые с помощью ископаемого топлива. Основу прироста «чистой» энергии обеспечили ветряные (66 ГВт) и солнечные (49 ГВт) электростанции. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2021 году доля «чистой» энергии в мировой структуре энергопотребления должна была увеличиться до 42%.
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