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В Украине в результате падения воздушного шара погиб человек

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Воздушный шар с людьми разбился в Хмельницкой области во время проведения Фестиваля воздушных шаров, один человек погиб, еще пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции в воскресенье утром.

«Трагедия произошла 22 мая, около 20:45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров — двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также и 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Отмечается, что воздушный шар упал во время проведения Фестиваля воздушных шаров. Полиция возбудила уголовное дело по статье «нарушение правил воздушных полетов». Виновным в происшествии может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

полиция, Хмельницкая область, воздушный шар
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