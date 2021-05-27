Глава МИД ФРГ не исключил санкций на транзит газа через Беларусь

ЕС обсуждал возможность санкций против поставок газа через территорию Беларуси, и такой вариант не исключается в данный момент. Об этом заявил журналистам в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне.

«Этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против поставок газа через Белоруссию. «В настоящий момент я ничего не хочу исключать», — добавил Маас.

В то же время, по его словам, необходимы будут детальные консультации на этот счет.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился один из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

Маас также рассказал, что Евросоюз изучает все возможные варианты санкций против Минска, включая запрет выпуска гособлигаций в евро.

«Мы все полны решимости очень быстро реализовать решения Европейского совета», — сказал он. «Мы обсуждаем, кроме того, вопрос, кто еще попадет в санкционный список — это не только отдельные лица, ответственные за происшедшее в последние дни, но и компании», — отметил Маас и добавил, что речь идет о предприятиях, которые оказывают влияние на экономическую ситуацию в Беларуси, в частности в сфере производства калия и фосфата.

«Речь также пойдет о том, чтобы использовать финансовые возможности в области системы расчетов. В особенности стоит вопрос, насколько в будущем Белоруссии будет позволено предпринимать выпуск гособлигаций в Европе», — утверждал глава МИД ФРГ.