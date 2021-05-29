Россия начала пропускать самолеты, летящие из Европы в обход Беларуси

Субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси. Как сообщила СМИ представитель этого авиаперевозчика, в компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.
«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке», — сказала представитель Austrian Airlines.
Ранее был разрешен только пятничный рейс по этому направлению. До этого Москва не пускала такие рейсы.
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