Рубіо: США самі вирішуватимуть, чи безпечно посольству перебувати в Києві

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати самі вирішуватимуть, чи безпечно їхньому посольству перебувати в Києві, коментуючи заклик Росії до іноземних дипломатів покинути українську столицю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Рубіо сказав журналістам.
Журналіст запитав, яка позиція США щодо закликів Росії до іноземних дипломатів залишити Київ.
"Ну, вони роблять це вже кілька місяців. Послухайте. У нас там є посольство, і ми самі вирішуватимемо, чи безпечно їм там перебувати, чи ні", — відповів Рубіо.
За його словами, це не є чимось новим: Росія вже кілька місяців попереджає дипломатів про необхідність виїзду, і "ні для кого не є несподіванкою те, що Київ зазнає атак". Це, за його оцінкою, добре зрозуміло.
"Але ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі. І якщо виникне загроза, на яку, на нашу думку, потрібно реагувати зміною позиції, ми це зробимо", — додав держсекретар.
Рубіо також зазначив, що до цього моменту США не змінювали своєї позиції щодо присутності у Києві.
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