В США самолет упал в озеро – семь человек погибли

Самолет упал в озеро недалеко от американского города Нэшвилл в штате Теннесси, семь человек признаны погибшими в результате катастрофы, сообщает CNN.
По данным Федерального управления гражданской авиации США, одномоторный самолет Cessna C501 разбился вскоре после вылета из аэропорта Смирны, он летел в Палм-Бич (штат Флорида). Воздушное судно упало в озеро Перси Прист. На борту находились семь человек. Власти округа Резерфорд заявили, что никто не выжил.
В феврале три человека погибли в результате крушения самолета Cessna 182. Воздушное судно упало в городе Гейнсвилл в штате Флорида рядом с жилым ломом, жильцов эвакуировали из-за утечки топлива. Cessna 182 летел в Дейтона-Бич.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016