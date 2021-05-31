США могут вернуться к практике ускоренной депортации мигрантов

Президент США Джо Байден рассматривает возможность вернуться к практике депортации по ускоренной процедуре семей мигрантов, которые нелегально пересекли мексиканскую границу. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным портала, Министерство внутренней безопасности США проведет обзор политики ускоренного выдворения на этой неделе.
Механизм ускоренного выдворения был создан в 1996 году, он позволяет депортировать некоторых мигрантов во внесудебном порядке. Axios отмечает, что возврат к прежней политике может вызвать разногласия среди демократов и приблизит администрацию Байдена к подходу, который применяли четыре предыдущих президента и особенно поддерживал Дональд Трамп.
При этом источник портала в Белом доме уточнил, что окончательное решение еще не принято. "Всегда рассматриваются различные варианты для создания справедливой и упорядоченной иммиграционной системы",— сказал он.
В начале мая президент США Джо Байден после критики со стороны демократов выполнил одно из предвыборных обещаний — сделать страну более доступной для мигрантов. Он распорядился увеличить в этом году лимит на беженцев с 15 тыс. до 62,5 тыс. Квоту 15 тыс. установил Дональд Трамп. После вступления в должность Байден также приостановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил декларацию о финансировании строительства. Эти шаги спровоцировали на границе страны кризис — за первые четыре месяца 2021 года пограничники задержали 570 тыс. человек, которые пытались нелегально попасть в США.
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