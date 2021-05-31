СМИ узнали о слежке американцев за Меркель и Штайнмайером

Спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и министра иностранных дел (ныне президент ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
По информации издания, в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставили американской стороне доступ на специальную станцию, расположенную близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, как пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.
Как пишет Euronews, слежка также велась за Министерством иностранных дел и Минфином Дании, а также за компанией из военно-промышленного комплекса.
Датское правительство не знало о сотрудничестве своих спецслужб с американцами до 2015 года. Кабмину предоставили отчет только после публикаций бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена: выяснилось, что Дания помогала США следить за политиками из Германии, Франции, Норвегии, Нидерландов, Швеция. Скандал привел к отставке главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste Томаса Аренкиля.
По данным немецкого телеканала NDR, в правительстве ФРГ заявили, что не были осведомлены о слежке. Представитель Меркель сообщил изданию, что канцлер узнала о слежке из материалов газеты.
В 2013 году Сноуден раскрыл секретные сведения, подтверждающие слежку американских спецслужб за ведущими политиками и обычными людьми по всему миру, — АНБ и ЦРУ перехватывали электронную почту и переговоры в 60 странах в рамках программы PRISM. В сотрудничестве с разведкой уличили ведущие ИТ-гиганты: Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Apple и другие.
После публикации секретной информации Сноуден бежал в Гонконг, а затем перебрался в Россию. В США его обвинили в шпионаже и краже госсобственности.
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