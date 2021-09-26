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Трамп обвинил Байдена во «вторжении» мигрантов

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Трамп обвинил Байдена во «вторжении» мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в превращении страны в «лагерь для мигрантов». Об этом он заявил на митинге в городе Перри в штате Джорджия, его выступление транслировал телеканал Newsmax.

«Нашу страну превращают в лагерь для мигрантов», — сказал Трамп. В США назрел новый иммиграционный кризис. Как сообщает телеканал CNN, около 14 тыс. нелегальных мигрантов, большинство гаитяне, застряли в импровизированном лагере под мостом, соединяющим город Дель-Рио в штате Техас и мексиканский Сьюдад-Акунья, в ожидании решения иммиграционных властей. Из-за наплыва нелегалов был закрыт въезд в техасский город. Накануне его должны были открыть спустя неделю.

Бывший американский лидер на митинге в Джорджии назвал создавшуюся ситуацию «вторжением». «Кто-то портит нашу страной, разрушает нашу страну», — отметил он. Если бы он был президентом, «этого никогда бы произошло», убежден Трамп. «Посмотрите, что случилось при президенте Джо Байдене: наша страна погружается в ад», — подчеркнул он.

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Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа, которое он пытался осуществить. В конце 2018 — начале 2019 года спор о финансировании строительства заграждения спровоцировал шатдаун — была приостановлена работа части государственных учреждений. Изначально бывший американский лидер требовал от Мексики заплатить за сооружение этой стены, однако ты отказалась. В результате Трамп пытался получить средства из американского бюджета, выдавать которые конгресс не желал.

После прихода к власти Байдена его предшественник предлагал ему достроить заграждение. Однако президент остановил стройку.

мигранты, Дональд Трамп, Джо Байден
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