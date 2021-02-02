Байден отменяет миграционные реформы Трампа

Президент США Джо Байден подпишет ряд указов, связанных с миграцией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Белого дома.
«Сегодня администрация объявляет о ряде дополнительных мер, которые будут предприняты для реконструкции и укрепления нашей иммиграционной системы», — говорится в заявлении.
В частности, администрация Байдена распорядилась создать рабочую группу для воссоединения семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа. Во вторую очередь было поручено создать гуманную систему убежищ и разработать стратегию для решения проблемы неурегулированной миграции через южную границу США.
Как отмечает информационный портал Axios, этими указами Байден начинает менять курс миграционной политики, отменяя ограничения, введенные его предшественником Трампом.
«Политика администрации Трампа на границе привела к хаосу, жестокости и путанице. ...Сегодня администрация Байдена и Харрис начнет отменять наиболее разрушительные меры, принятые предыдущей администрацией», — говорится в заявлении.
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