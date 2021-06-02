В Израиле выбрали нового президента

Глава Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог избран в среду 11-м президентом еврейского государства, сообщил в ходе пленарного заседания Кнессета (парламента) спикер палаты Ярив Левин. Трансляцию из зала заседаний ведет израильский парламентский телеканал.
Государственное израильское радио Kan сообщает, что за Герцога проголосовали в первом туре 87 из 120 депутатов при необходимом для победы минимуме в 61. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля.
Президент в Израиле имеет не очень много полномочий и непосредственно страной руководит премьер-министр.
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