В Киеве задержали замглавы Черниговской ОГА

Следователи Территориального управления ГБР в Киеве 1 июня задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника. Сообщник представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия «Отель «Славянский».
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за «вознаграждение» в 160 тысяч долларов гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса. Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе, сообщили в ГБР.
Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.
Стартовая цена имущественного комплекса «Отель «Славянский», который расположен на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн гривен без НДС.
Оперативники ГБР задержали сообщников. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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