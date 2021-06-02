В Киеве задержали замглавы Черниговской ОГА

Следователи Территориального управления ГБР в Киеве 1 июня задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника. Сообщник представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия «Отель «Славянский».

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за «вознаграждение» в 160 тысяч долларов гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса. Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе, сообщили в ГБР.

Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

Стартовая цена имущественного комплекса «Отель «Славянский», который расположен на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн гривен без НДС.

Оперативники ГБР задержали сообщников. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.