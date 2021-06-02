Рада в четверг проголосует постановление по Беларуси

Верховная Рада в четверг, 3 июня, рассмотрит проект постановление, касающийся ситуации в Беларуси, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

«Сегодня (2 июня — Ред.) состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что завтра он будет рассмотрен в стенах парламента», — сказал Разумков в эфире «5 канала».

На вопрос, будет ли он сам голосовать за принятие этого документа, спикер отметил, что будет определяться, исходя из того, какой именно текст постановления будет предложен к рассмотрению.

Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал парламенту принять в целом проект постановления № 5597 относительно инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryinair в Минске (Беларусь).

Кроме проекта постановления № 5597, 25 мая в Раде зарегистрирован документ под номером № 5560 — о заявлении к ООН, Еврокомиссии, Европарламента, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правительств и парламентов стран мира «о признании режима Лукашенко в Беларуси таким, что угрожает международной безопасности». Его соавторами являются 29 народных депутатов из фракций «Европейская солидарность», «Голос», «Слуга народа» и группы «За майбутнє».