Депутаты трех фракций предлагают разорвать дипломатические отношения с Беларусью

Группа народных депутатов из фракции «Европейская солидарность», «Голос» и группы «За майбутне» предлагают прекратить какие-либо дипломатические отношения с Беларусью, кроме вопросов, касающихся беженцев и политзаключенных.
Соответствующий проект постановления № 5674 зарегистрирован в Верховной Раде.
Проект постановления предлагает утвердить заявление Рады о прекращении дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных, на основании непризнания результатов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года.
Кроме того, подготовленное заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси, осуждение многочисленных фактов преследований и насилия в отношении граждан РБ, препятствования реализации ими права на свободу мирных собраний.
Также парламентарии предлагают признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Вместе с тем Верховную Раду призывают предложить белорусскому народу различные политические, экономические, финансовые меры помощи.
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