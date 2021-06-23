Депутаты трех фракций предлагают разорвать дипломатические отношения с Беларусью

Группа народных депутатов из фракции «Европейская солидарность», «Голос» и группы «За майбутне» предлагают прекратить какие-либо дипломатические отношения с Беларусью, кроме вопросов, касающихся беженцев и политзаключенных.

Соответствующий проект постановления № 5674 зарегистрирован в Верховной Раде.

Проект постановления предлагает утвердить заявление Рады о прекращении дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных, на основании непризнания результатов выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года.

Кроме того, подготовленное заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси, осуждение многочисленных фактов преследований и насилия в отношении граждан РБ, препятствования реализации ими права на свободу мирных собраний.

Также парламентарии предлагают признать белорусский режим таким, что представляет угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем Верховную Раду призывают предложить белорусскому народу различные политические, экономические, финансовые меры помощи.