В Украине за сутки привито почти 60 тысяч человек

По состоянию на утро субботы, 57 440 человек привито против COVID-19 за сутки 4 июня 2021, одну дозу получили 53 710 человек полностью иммунизированы — 3 730 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«57 440 человек привито против COVID-19 за сутки 4 июня 2021. Одну дозу получили 53 710 человек полностью иммунизированы — 3 730 человек», — сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook в субботу утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 177 373 человека, из них получили 1 дозу — 1 177 371 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 145 792 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 323 163 прививки.

«По состоянию на 5 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека», — подытожили в Минздраве.