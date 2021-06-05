В Украине за сутки менее 2000 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 330 человек, умерли 86 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«5 июня 2021 в Украине зафиксировано 1897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них — 91 ребенок и 65 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 065 человек; летальных случаев — 86; выздоровели — 8 330 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук субботу утром.

Днем ранее, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 213 580 человек, 51 140 пациентов скончались, 2 088 712 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.