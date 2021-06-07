МАУ приостановила возобновление рейсов в Польшу

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) приостановила возобновление рейсов между Украиной и Польшей (Киев — Варшава — Киев), которое планировалось на 18 июня.

Как сообщается на сайте компании, причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облета территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, наблюдаемым авиакомпанией на данном направлении.

«МАУ внимательно будет анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут возобновлены», — говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы из Киева в Варшаву также выполняют авиакомпании Wizz Air, Ryanair и LOT.