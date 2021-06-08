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В Киевской области открывают два центра вакцинации населения от коронавируса

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В Киевской области открывают два центра вакцинации населения от коронавируса

В Киевской области в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации, которые будут располагаться в Броварах и Белой Церкви, сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации во вторник.

Отмечается, что центры вакцинации будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививки граждане, записавшиеся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дия» или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

«Прививать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться пожилым людям», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

Для этого в них предусмотрены отдельные места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после вакцинации.

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Как сообщалось, за прошедшие выходные в 14 центрах вакцинации, открытых в Одессе, Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях, от COVID-19 были вакцинированы 15,025 тыс. человек.

Киевская область, вакцинация
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