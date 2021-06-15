В Киевской области разоблачили продажу вакцины от СOVID-19

В Киевской области под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры разоблачен факт присвоения вакцин против коронавирусной болезни СOVID-19, предназначенной для вакцинации незащищенных слоев населения.

«По данным следствия, должностные лица одного из психоневрологических интернатов с гериатрическим отделением, получив в рамках механизма COVAX вакцину для незащищенных слоев населения, вместо прививки пациентов интерната продавали ее третьим лицам за деньги. Всего правоохранителями зафиксировано 14 таких случаев», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент проведен ряд обысков, в том числе в интернате и в административных помещениях объединенной территориальной громады. Изъята медицинская и другая документация.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.