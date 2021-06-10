Курс биткоина вырос за сутки на 12%

Цена криптовалюты обновила 6-дневный максимум на отметке в $38,4 тыс. За последние три дня актив подорожал более чем на $7 тыс.

В четверг, 10 июня, курс биткоина обновил 6-дневный максимум на отметке в $38,4 тыс. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 12%. 8 июня стоимость актива падала до локального минимума в $31 тыс. С тех пор она выросла более чем на $7 тыс.

Последняя волна роста котировок криптовалюты началась после того, как она стала официальным платежным средством в Сальвадоре. Соответствующий закон был принят парламентом страны. Позднее президент Сальвадора Найиб Букеле поручил главе государственной энергетической компании LaGeo Мейнору Гилу начать добывать биткоины за счет энергии вулканов.