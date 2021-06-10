Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве на вилле La Grange. Переговоры запланированы на 16 июня. Вокруг памятника архитектуры XVIII века уже начали устанавливать ограждения.

Виллу в 1768 году построила семья банкира Марка Луллина. На территории также есть беседка, оранжерея и библиотека

Поместье расположено рядом с озером Леман.

Вилла La Grange находится в одноименном парке — это самый большой парк в Женеве, он также считается историческим памятником.

В 1864 году именно здесь прошла церемония подписания Первой Женевской конвенции, урегулировавшей положение больных и раненых участников войны во время боевых действий и оказание им помощи.

Фото: Denis Balibouse/Reuters и Martial Trezzini/EPA/ТАСС