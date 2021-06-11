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Канада передаст другим странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

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Канада передаст другим странам 100 млн доз вакцин от коронавируса

Правительство Канады взяло на себя обязательство предоставить 100 млн доз вакцин от нового коронавируса развивающимся странам через международную программу COVAX. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленный источник в канадской делегации на саммите Группы семи (G7) в Великобритании.

По его данным, официально об этих планах Канады будет объявлено в течение дня.

«На саммите G7 сегодня мы работаем с нашими партнерами, чтобы положить конец пандемии, доставить вакцины по всему миру, улучшить условия жизни для всех и повысить наши амбиции в отношении действий по борьбе с изменением климата», — написал в пятницу в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее Оттава заявляла, что полностью поддерживает международный механизм COVAX, через который идет закупка препаратов для развивающихся стран. Канада уже направила в фонд 840 млн канадских долларов ($680 млн).

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COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки лекарственных средств. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств, в том числе и для Украины. Планируется, что к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.

Канада, COVAX
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