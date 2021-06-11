Журнал Time поставил на обложку отражение Путина в очках Байдена

Американский журнал Time поместил на обложку президента США Джо Байдена в темных очках, в отражении которых изображен президент России Владимир Путин.
Это изображение, автором которого является американский художник Тим О'Брайен, напоминает о предстоящем саммите лидеров обеих стран, который пройдет 16 июня в Швейцарии.
В публикации, посвященной обложке, утверждается, что Байдена ко встрече с Путиным в Женеве готовит бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ Уильям Бернс. Как сообщает издание со ссылкой на трех представителей администрации США, большая часть подготовки Байдена происходила во время ежедневного брифинга разведки.
«Куда бы он (Путин) ни пошел, он должен встречать сопротивление», — приводит журнал слова высокопоставленного чиновника администрации.
Time пишет, что цель США на саммите состоит в том, чтобы Путин ушел со встречи со словами: «Американцы что-то замышляют против нас». Вместе с тем издание отмечает, что хоть Байден и планирует «жестко говорить» в Женеве, его цель — ослабить напряженность и обеспечить предсказуемость для обеих сторон.
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