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Виктор Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на политические преследования

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Виктор Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на политические преследования

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с жалобой на незаконные действия украинской власти и политические преследования.

В частности, политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

«Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству», - написал на своей странице в Фейсбук нардеп Ренат Кузьмин, который и разместил фотографию формуляра заявления Виктора Медведчука в адрес Европейского суда по правам человека.

В ОПЗЖ также указывают, что это дело может быть рассмотрено судом в приоритетном порядке. То есть решения долго ждать не придется. А это значит, что резонанс из-за давления украинских властей на лидера крупнейшей оппозиционной политсилы и второй по величине фракции в парламенте вышел далеко за пределы страны и давно привлек внимание широкой общественности. 

 

ЕСПЧ, Виктор Медведчук
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