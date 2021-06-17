В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным газом

В ночь на четверг в Ивано-Франковске в общежитии «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса» из-за отравления неизвестным веществом, предварительно природным газом, в тяжелом и средней тяжести состоянии были госпитализированы 8 учащихся учебного заведения, сообщили в ГСЧС.

«17 июня в 00.25 в г.Ивано-Франковск по ул.Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития „Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса“, а также в 4 многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры, 23, 25, ул. Коновальца, 144, 146 ощущался посторонний резкий запах неизвестного вещества (предварительно похож на природный газ). В результате происшествия пострадали 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которые госпитализированы в больницу (3 человека в тяжелом состоянии и 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет)», — говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Отмечается, что аварийной бригадой Управления газового хозяйства АО «Ивано-Франковскгаз» проведено обследование домов, ГРП и прилегающей территории, утечки природного газа не обнаружено, а также Ивано-Франковский областной лабораторным центром МЗ Украины проведены замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

Всего привлекалось 36 человек и 11 ед. техники, из них от ГСЧС 23 человека и 6 ед. техники.

«По состоянию на 07.00 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается», — подчеркнули спасатели.