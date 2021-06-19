На выборах президента Ирана определился победитель

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси побеждает на президентских выборах после подсчета 28,6 миллиона голосов, набирая более 50% из них, сообщил глава штаба по проведению выборов Джамаль Орф.
«(В выборах) приняли участие 28,6 миллиона наших соотечественников. С учетом того, что подсчет голосов продолжается, это предварительные данные. В то же время Ибрахим Раиси набрал к настоящему времени более 17,8 миллиона голосов. Мохсен Резаи — более 3,3 млн голосов, Хеммати — более 2,4 миллиона голосов, Газизаде Хашеми — порядка 1 миллиона голосов», — сказал глава штаба, трансляцию вело иранское телевидение.
Окончательную информацию объявит глава МВД Ирана, но все конкуренты Раиси уже признали его победу на выборах.
Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после Верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.
За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между консерватором и главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами — секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.
Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности.
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