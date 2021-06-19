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На выборах президента Ирана определился победитель

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На выборах президента Ирана определился победитель

Глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси побеждает на президентских выборах после подсчета 28,6 миллиона голосов, набирая более 50% из них, сообщил глава штаба по проведению выборов Джамаль Орф.

«(В выборах) приняли участие 28,6 миллиона наших соотечественников. С учетом того, что подсчет голосов продолжается, это предварительные данные. В то же время Ибрахим Раиси набрал к настоящему времени более 17,8 миллиона голосов. Мохсен Резаи — более 3,3 млн голосов, Хеммати — более 2,4 миллиона голосов, Газизаде Хашеми — порядка 1 миллиона голосов», — сказал глава штаба, трансляцию вело иранское телевидение.

Окончательную информацию объявит глава МВД Ирана, но все конкуренты Раиси уже признали его победу на выборах.

Президент Ирана, занимающий второй по значимости в стране пост после Верховного лидера, избирается на четыре года всеобщим тайным прямым голосованием и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос от общего числа проголосовавших. Порога явки на выборах нет.

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За пост иранского лидера изначально боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры. Борьба развернулась между консерватором и главой судебной власти Ирана Ибрахимом Раиси, двумя другими политиками-консерваторами — секретарем Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсеном Резаи и вице-председателем парламента Ирана Хосейном Газизаде Хашеми, а также реформатором и бывшим главой центробанка Ирана Абдольнасером Хеммати.

Действующий президент Хасан Роухани не принимает участия в выборах, поскольку подходит к концу его второй срок в этой должности.

Иран, Ибрахим Раиси
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