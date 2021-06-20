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В Армении сегодня важные внеочередные выборы

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Внеочередные парламентские выборы проходят в воскресенье в Армении. Решение провести их было принято тремя парламентскими фракциями после длительного политического кризиса, обусловленного неутешительными результатами военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Голосование началось в 08:00 (07:00 по Киеву), участки закроются в 22:00 (21:00).

Основными соперниками на предстоящих выборах являются партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок второго президента Роберта Кочаряна «Армения», которые 17 и 18 июня соответственно провели на площади Республики в центре Еревана многотысячные митинги. Риторика сторонников этих политических сил свидетельствует о том, что в случае победы на выборах они не будут жалеть соперников — они обещают завести уголовные дела, обвинив друг друга в поражении в Карабахе. Согласно последним соцопросам, опубликованным в пятницу партнером социологической службы Gallup компанией MPG, блок Кочаряна является фаворитом предвыборной гонки и может набрать 28,7% голосов избирателей. Партия Пашиняна, согласно опросу, имеет поддержку 25,2% избирателей.

Третьей по популярности политической силой является блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, который может набрать, по данным социологов, 10,8% голосов избирателей. Также шансы попасть в парламент есть у партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (5,4%) и у «Просвещенной Армении» Эдмона Марукяна (5,2%). У остальных партий и блоков мало шансов преодолеть барьер для попадания в парламент, составляющий 5% для партий и 7% для блоков.

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Уже на следующий день после выборов ЦИК сообщит предварительные итоги голосования, а не позже, чем на седьмой день, — окончательные. После распределения мандатов в парламенте, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий, согласно избирательному кодексу, будет шесть дней, чтобы сформировать коалиционное правительство. Если в парламенте так и не будет образована коалиция, составляющая 54% депутатов, то через 28 дней со дня выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Эксперты не исключают, что возможность проведения второго тура в Армении существует, поскольку ни одна из партий, согласно соцопросам, не сможет самостоятельно сформировать коалицию.

Местные эксперты и политологи не исключают, что после выборов в стране могут начаться митинги и демонстрации.

Армения
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