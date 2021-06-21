Кулеба обвинил НАТО в бездействии с 2008 года

Блок НАТО не сделал «ни одного шага», чтобы выполнить решения, принятые в 2008 году на саммите в Бухаресте — они предусматривали членство в альянсе Украины и Грузии. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Еще в 2008 году альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — напомнил министр и добавил, что Украина провела много реформ, особенно после революции 2014 года.
«Сколько именно реформ вы хотите?» — спросил Кулеба и попросил НАТО «дать... четкий список».
Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО, напомнил Кулеба. Но «альянс не дал ни единого намека на сроки этого процесса», посетовал министр.
На саммите НАТО в июне 2021 года лидеры стран альянса подтвердили решение 2008 года, однако снова даже ориентировочно не назвали сроки. «Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне», — говорилось в решении.
Президент США Джо Байден накануне переговоров с Владимиром Путиным в Женеве заявил, что Украина получит членство в НАТО, когда будет соответствовать необходимым критериям. Байден отметил, что конфликт на Донбассе не является препятствием для принятия в альянс. Украина должна разобраться с другими проблемами, в частности с коррупцией, отметил президент США.
Президент Владимир Зеленский за последние месяцы сделал несколько громких заявлений о членстве в НАТО, неоднократно упрекнув страны Запада.
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