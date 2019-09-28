Президент Грузии заявила о необходимости договариваться с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, Тбилиси необходимо вести диалог с Москвой, сообщает «Грузия Онлайн».

Как отметила Зурабишвили, у страны, в которой существует проблема оккупированных территорий (Абхазия и Южная Осетия, — Ред.), существует два пути. «Один — война, военный путь, от которого мы отказались. Второй — это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе», — сказала президент.

Зурабишвили отметила, что после встречи Лаврова с Залкалиани Тбилиси получил положительные отзывы от США и Евросоюза. «Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров», — заверила она.

Лавров встретился 26 сентября с грузинским коллегой впервые за десять лет. В ходе беседы на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии. Также поднимался и вопрос авиасообщения между двумя странами.