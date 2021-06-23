Биткоин отыграл $5 тысяч после вчерашнего обвала

В среду, 23 июня курс биткоина превысил $34,4 тыс. По состоянию на утро криптовалюта торгуется на уровне в $34,1 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 4%. Цена актива восстанавливается после того, как вчера обновила минимум с начала года на отметке в $28,8 тыс. С тех пор стоимость монеты выросла на $5,3 тыс.

Биткоин начал активно падать в цене на фоне негативных новостей из Китая. 21 июня Народный банк Китая (НБК) предписал местным финансовым организациям, включая крупнейшие банки и платежную систему Alipay не участвовать в операциях с криптовалютами. Также местные майнеры покидают страну после запрета на их деятельность.

Также 21 июня исполнительный директор блокчейн-компании CryptoQuant Ки Янг Джу сообщил, что «киты» (крупные держатели криптовалюты) продают свои активы, что усиливает медвежьи настроения на рынке. Также в июне был зафиксирован самый крупный суточный приток биткоинов на криптобиржи с марта 2020 года.