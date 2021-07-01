Биткоин за квартал потерял более 40% стоимости

Второй квартал 2021 года стал худшим для биткоина за последние три года — за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43%. 1 апреля биткоин торговался на уровне $58,8 тыс., а сегодня, 1 июля, стоимость цифровой монеты составляет $33,6 тыс.

Снизилась и капитализация первой криптовалюты. В начале апреля она превышала $1,09 трлн, но к началу июля упала до $625 млрд, по данным CoinGecko.

По мнению аналитиков, основным триггером распродаж биткоина стали новости из Китая. Там власти запретили финансовым корпорациям оказывать услуги криптовалютным компаниям и усилили давление на майнинговые компании, запретив их деятельность в некоторых провинциях.