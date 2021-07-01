Pepsi сократит содержание сахара в напитках

PepsiCo планирует снизить содержание сахара в газированных напитках и чаях со льдом, продаваемых в ЕС, на 25% к 2025 году, сообщает Reuters. А к 2030 году содержание сахара должно снизиться уже на 50%.
Компания намерена сделать здоровые закуски своей самой быстрорастущей категорией продуктов питания в течение следующих четырех лет, заявил агентству глава европейского подразделения PepsiCo Сильвиу Попович. Так, уже к 2025 году продажи этой категории должны вырасти в десять раз и достичь $1 млрд к 2030 году. "Сегодня в Европе почти каждый третий напиток, который мы продаем, не содержит сахара, и мы считаем, что эта тенденция будет только усиливаться с течением времени",— заявил господин Попович.
В опубликованном во вторник докладе об устойчивом развитии компании отмечается, что уже 48% напитков PepsiCo, продаваемых по всему миру, содержат менее 100 калорий от добавленного сахара на 0,3 л. За последние три года этот показатель улучшился на 8%, а к 2025 году компания намерена довести долю напитков с низким содержанием сахара до 67%.
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