В Литве задержали рекордное с начала года число нелегальных мигрантов

Несколько групп нелегальных мигрантов общим числом 160 человек были задержаны в Литве неподалеку от границы с Беларусью. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщил представитель Службы охраны государственной границы при МВД балтийской страны Гедрюс Мишутис.

«Ситуация сложная, поток проникающих из Беларуси на территорию Литвы нелегалов растет. 160 задержанных — это самое большое в текущем году число задержанных за одни сутки», — сказал он. До этого самым массовым было задержание 150 нелегалов 1 июня.

С начала года в Литве с учетом данных за прошлые сутки задержаны 1 098 нелегальных мигрантов в основном из стран Азии, попавших в страну с территории Беларуси. Это в 13,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В субботу при задержании группы агрессивно настроенных нелегалов пограничникам пришлось применить спецсредства. Был использован слезоточивый газ, произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сопротивлявшихся мигрантов уложили на землю и надели наручники.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Беларусью (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Беларуси, президент Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.