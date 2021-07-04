На Донбассе погиб украинский военный

Украинский военнослужащий погиб вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
«Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня... Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
В ходе обстрелов противник применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
«На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь», — сообщили в штабе.
О фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье разминировали более 1 га территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.
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