Украина по итогам Евро-2020 заработала €16 млн

Украинская ассоциация футбола (УАФ) по итогам выступления сборной Украины на Евро-2020 заработала €16 млн.

Каждый из участников турнира гарантированно получит по €9,25 млн. За победу на групповом этапе команды получают по €1,5 млн, а за ничью — €750 тыс. Наша команда одержала одну победу над Северной Македонией (2:1).

За выход в 1/8 финала сборная Украины заработала еще €2 млн, а благодаря победе над Швецией (2:1) и выходу в четвертьфинал — еще €3,25 млн.

В четвертьфинале команда Андрея Шевченко уступила Англии со счетом 0:4, всего за турнир ей удалось заработать €16 млн.

Участники полуфинала получат еще по €5 млн, а финалисты еще по €7 млн. За победу на Евро полагается €10 млн.

Новый чемпион Европы станет известен 11 июля, встреча пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли».