Байден заявил о восстановлении США после пандемии

Американский президент Джо Байден в обращении по случаю Дня независимости США заявил о восстановлении страны после пандемии и постепенном возвращении к нормальной жизни, хотя и признал, что вирус еще не побежден.

«Хотя вирус не побежден, мы знаем это, он больше не контролирует наши жизни, он больше не парализует нашу страну. И в наших силах сделать так, чтобы он никогда больше не смог это сделать», — сказал Байден, выступая в воскресенье в Белом доме.

«Предприятия открываются и вновь нанимают работников. Мы видим рекордный рост числа новых рабочих мест и рекордный экономический рост, лучший за четыре десятилетия и, я бы добавил к этому, что также и лучший в мире», — утверждал американский президент. «Сегодня мы по всей стране можем с уверенностью сказать, что Америка вновь собирается вместе. 245 лет назад мы объявили независимость от далекого от нас короля, сегодня же мы ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы объявить о том, что мы свободны от смертельного вируса», — добавил Байден.

Как отмечает президентский пресс-пул, на мероприятии на Южной лужайке Белого дома в целом собралось от 1,3 тыс. до 1,5 тыс. гостей, которые были приглашены послушать речь президента. При этом, как утверждал журналист пресс-пула, все присутствовавшие были без медицинских масок.

Американской лидер призвал жителей страны активнее участвовать в вакцинации, чтобы быстрее победить пандемию.

Одновременно с этим глава Белого дома также призвал американцев к единству и преодолению межпартийных разногласий.