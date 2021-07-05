Беларусь переключает свой экспорт на Азию

Беларусь продолжит поставлять в Евросоюз продукцию, которая не попала под санкции, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«Полностью мы не уйдем с европейского рынка и будем продолжать поставлять туда продукцию, которую они не запретили нам», — сказал он в интервью госизданию «СБ. Беларусь сегодня», отвечая на вопрос, будет ли Минск в связи с санкциями переориентировать экспорт с европейского рынка на другие.
«Я бы сейчас не фокусировался на каких-то пропорциях. Да, действительно, когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения со стороны Европейского союза, у нас была задача держать их долю порядка 30% и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно изменилась и стратегия. Она уже меняется, и для нас неизбежен поворот на Азию, как мы его называем», — уточнил Головченко.
«Мы активно ищем варианты замещения без привязки к определенной цифре. Задача — не упасть, и она реализуется», — добавил он.
В эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье глава белорусского правительства заявил, что у властей имеется чёткий план работы в условиях санкций: «Мы знаем, куда идти. В этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор».
По его словам, «более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки».
Евросоюз 25 июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор и производство хлористого калия. Также введены ограничения на торговлю оборудованием, технологиями и программным обеспечением.
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