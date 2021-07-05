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Украинцы покупают преимущественно подержанные электроавтомобили

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Украинцы покупают преимущественно подержанные электроавтомобили

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в январе-июне 2021 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 3550 ед., в том числе на долю подержанных пришлось 89,7% регистраций, сообщила Федерация автопрома Украины.

Согласно сообщению на ее сайте в понедельник на основе данных МВД, при этом во втором квартале число регистраций (первичные плюс ввезенные из-за границы легковушки по удостоверению таможни или ГТД) выросло на 14% по сравнению с первым кварталом текущего года и на 7% — со вторым кварталом прошлого года, до 1891 ед.

Согласно приведенным в сообщении графическим данным, наиболее часто регистрировались автомобили 2017 года выпуска (824 ед.), 2018 г.в. (502 ед.) и 2019 г.в. (454 ед.), а автомобилей 2021 г.в. зарегистрировано 154 ед.

В то же время немало зарегистрировано авто 2016 г.в. (376 ед.), 2015 г.в. (264 ед.), 2014 и 2013 г.в. (соответственно 253 ед. и 255 ед.) и 2020 г.в. (316 ед.).

По итогам первого полугодия тройка лидеров по маркам осталась неизменной — Nissan, Tesla и Chevrolet.

Однако если регистрации Nissan сократились на 14% — до 994 ед., Tesla потеряла 24% — до 688 ед., то Chevrolet нарастил продажи втрое — до 542 авто, а модель Chevrolet Bolt EV стала в Украине второй по популярности после Nissan Leaf.

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В рейтинге популярности марок далее расположились Renault (в январе-июне прошлого года занимала шестую позицию) — 231 регистрация и прирост 69%, а пятое место разделяют между собой Audi (132 регистрации против 69 годом ранее) и Volkswagen (132 ед. против 169 ед.).

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили. До 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС.

электромобили
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