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Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося в РФ самолета, погибли

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Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося в РФ самолета, погибли

Живых при крушении Ан-26 на Камчатке нет, сообщили «Интерфаксу» в санавиации региона.

«По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности — 28 человек», — сказал собеседник агентства.

Пропавший с радаров Ан-26 потерпел катастрофу в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Палана у береговой линии на Камчатке, сообщили журналистам в Росавиации.

«Место обнаружения: около 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены», — сказали в ведомстве.

Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил «РИА Новости», что возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер. «Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока», — сказал он.

«Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. [Скала] не на траектории посадки самолета», — уточнил Горб и добавил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа — в море.

В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.

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Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО «Камчатское авиапредприятие». На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Ан-26, Камчатка, самолет
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