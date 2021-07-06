Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося в РФ самолета, погибли

Живых при крушении Ан-26 на Камчатке нет, сообщили «Интерфаксу» в санавиации региона.
«По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности — 28 человек», — сказал собеседник агентства.
Пропавший с радаров Ан-26 потерпел катастрофу в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Палана у береговой линии на Камчатке, сообщили журналистам в Росавиации.
«Место обнаружения: около 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены», — сказали в ведомстве.
Замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил «РИА Новости», что возможной причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер. «Предположения строить рано, будет комиссия, будут разбираться. Но там был сильный боковой ветер... Это наиболее вероятное предположение пока», — сказал он.
«Он практически врезался в береговую скалу со стороны моря. [Скала] не на траектории посадки самолета», — уточнил Горб и добавил, что основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа — в море.
В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временем суток и начавшимся морским приливом.
Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО «Камчатское авиапредприятие». На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016