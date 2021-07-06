ФБР и НАБУ восстановили меморандум о взаимопонимании

Федеральное бюро расследований (США) и Национальное антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) восстановили меморандум о взаимопонимании.
«ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании, который продолжит сотрудничество в делах, касающихся обеих стран. Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными», — сообщается в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер.
Отметим, ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял о наличии меморандума о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США по делу ПриватБанка, которое связано с бизнесменом Игорем Коломойским.
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