«Укрзализныця» разместила 5-летние евробонды на $300 млн

АО «Укзализныця» разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в банковских кругах.
Эмитентом выпуска выступает Rail Capital Markets plc.
Привлеченные средства «Укрзализныця» направит на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита АО «Сбербанк».
Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала «Укзализныци».
Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций «Укрзализныци» ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
В мае 2021 года «Укрзализныця» финализировала соглашение с АО «Сбербанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования, сообщали в пресс-службе компании.
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