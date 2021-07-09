Спрос на евробонды «Укрзализныци» вдвое превысил предложение

АО «Укрзализныця» отмечает высокую заинтересованность инвесторов к выпуску евробондов компании на $300 млн.
Как сообщается на сайте «Укрзализныци», по результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года.
«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию», — отмечено в сообщении.
В компании также подчеркнули, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга «Укрзализныця» первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на пять лет.
«На фоне сложного предыдущего финансового года стоит отметить доверие инвесторов к «Укрзализныце» как к ответственному заемщику, должным образом обслуживающему свои финансовые обязательства. Учитывая нормативные ограничения и соответственно ограниченный ресурс на местном рынке, международный рынок капитала является надежной альтернативой и прозрачным источником финансирования по рыночной ставке для «Укрзализныци», — отметил и.о. главы компании Иван Юрик.
Средства, которые будут привлечены при выпуске, будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.
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