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«Укрзализниця» хочет выпустить дополнительные евробонды на 200 миллионов долларов

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«Укрзализниця» хочет выпустить дополнительные евробонды на 200 миллионов долларов

Филиал «Центр сервисного обеспечения» АО «Укрзлизниця» закупит по договорной процедуре в ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» аудиторские услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе (LPN) за 3,7 млн грн.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на документацию в сервисе государственных электронных торгов ProZorro.

Согласно документации, в УЗ возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных услуг у того же участника, который предоставляет аналогичные услуги по предварительному размещению евробондов компании.

«На заседании правления АО „Укрзализныця“ 2 сентября 2021 года было принято решение о начале работы по привлечению внешних заимствований с международного рынка капитала путем дополнительного выпуска облигаций участия в займе на сумму не менее 200 млн долл для нужд АО „Укрзализныця“ на финансирование капитальных расходов», — говорится в сообщении ЦОС УЗ в системе ProZorro.

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Специфика процедуры дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) предусматривает, что выпуск будет осуществлен по параметрам основного выпуска, который состоялся в июле 2021 года, добавляет издание.

В июле «Укрзализныця» разместила пятилетние евробонды на 300 млн долларов под 7,875% годовых.

евробонды, УЗ
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