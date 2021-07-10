В столице снова ограничивают въезд большегрузного транспорта

В Киев с 12.00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, сообщила патрульная полиция столицы в Telegram-канале.

Ограничение связано с превышением дневной температуры воздуха свыше 28 °С.

«Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)», — отмечается в сообщении.