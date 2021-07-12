ЕС продлил секторальные санкции против России

Евросоюз на полгода продлил действие экономических секторальных санкции против России, следует из заявления на сайте Совета ЕС.
«Совет ЕС принял сегодня решение продлить еще на 6 месяцев — до 31 января 2021 года — санкции, нацеленные на конкретные сектора экономики России», — говорится в заявлении.
Речь идет об ограничениях, которые были введены 31 июля 2014 года в ответ на ситуацию в Украине. Позднее они были ужесточены.
Санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для части российских банков и компаний и запрещают финансовую помощь российским финансовым учреждениям. Меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу материалов оборонного назначения и ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе , например, при добыче и разведке нефти.
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